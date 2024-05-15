РИА Новости: кадровик МО Кузнецов за четыре года приобрел участок на 15 соток и "Волгу"

15 мая, 12:03Политика
Фото: guk.mil.ru
Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, за четыре года службы приобрел советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире, сообщает РИА Новости.
Агентство ознакомилось с декларациями, согласно которым Кузнецов с супругой с 2015 по 2019 год купили два автомобиля, участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров и квартиру. Доход Кузнецова в 2019 году составил более 4,5 миллиона рублей.
Как передает издание, в 2015 году кадровик Минобороны обладал двумя квартирами – на 72,2 и 156,5 квадратных метра. Также он владел машинами BMW Х5 и Toyota Corolla, а его супруга – Nissan Tiida. За этот год он заработал 3,4 миллиона рублей, а его жена – 3,1 миллиона.
В 2016 году Кузнецовы купили в долевую собственность квартиру площадью 156,5 квадратных метра, при этом вторая квартира в декларации уже не числилась, подчеркнули в материале.
Согласно документам, в 2017 году супруга Кузнецова стала обладательницей второго автомобиля – Audi A7, спустя год он "пропал", зато семья приобрела два земельных участка в 1,5 тысячи "квадратов" каждый.
В 2019 году у супруги появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании – объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров, а также советский автомобиль марки "Волга", говорится в сообщении.
В 2021 году в РФ подписали закон о включении в перечень лиц, подлежащих госзащите, госслужащих Вооруженных сил, которые участвовали в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки и сотрудников Росгвардии.
В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. С 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.
Ранее следователи арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
По данным СМИ, Кузнецова задержали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Начальнику управления кадров Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки