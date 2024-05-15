РИА Новости: кадровик МО Кузнецов за четыре года приобрел участок на 15 соток и "Волгу"

Фото: guk.mil.ru

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый во взяточничестве, за четыре года службы приобрел советский автомобиль "Волга", 15 соток земли и долю в квартире, сообщает РИА Новости.

Агентство ознакомилось с декларациями, согласно которым Кузнецов с супругой с 2015 по 2019 год купили два автомобиля, участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров и квартиру. Доход Кузнецова в 2019 году составил более 4,5 миллиона рублей.

Как передает издание, в 2015 году кадровик Минобороны обладал двумя квартирами – на 72,2 и 156,5 квадратных метра. Также он владел машинами BMW Х5 и Toyota Corolla, а его супруга – Nissan Tiida. За этот год он заработал 3,4 миллиона рублей, а его жена – 3,1 миллиона.

В 2016 году Кузнецовы купили в долевую собственность квартиру площадью 156,5 квадратных метра, при этом вторая квартира в декларации уже не числилась, подчеркнули в материале.

Согласно документам, в 2017 году супруга Кузнецова стала обладательницей второго автомобиля – Audi A7, спустя год он "пропал", зато семья приобрела два земельных участка в 1,5 тысячи "квадратов" каждый.

В 2019 году у супруги появилось в собственности нежилое помещение, а в пользовании – объект незавершенного строительства на 240 квадратных метров, а также советский автомобиль марки "Волга", говорится в сообщении.

В 2021 году в РФ подписали закон о включении в перечень лиц, подлежащих госзащите, госслужащих Вооруженных сил, которые участвовали в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки и сотрудников Росгвардии.

В связи с этим информация о них перестала публиковаться в открытом доступе. С 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО.

Ранее следователи арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

По данным СМИ, Кузнецова задержали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

