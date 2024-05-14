Главному кадровику Минобороны РФ грозит до 15 лет за взяточничество

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, арестованному за взятку в особо крупном размере, грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом пишет РИА Новости.

Сумма взятки превышает один миллион рублей – это минимальный порог при особо крупном размере, говорится в материале.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, Кузнецова арестовали после допроса другого фигуранта уголовного дела, который дал показания на генерала.

Ранее суд арестовал генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.

По словам Петренко, в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова нашли и изъяли более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

До этого стало известно о задержании Кузнецова. Как рассказал представитель правоохранительных органов, Кузнецов является подозреваемым в уголовном преступлении. Дело расследует Главное военно-следственное управление СК России.