Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита замминистра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, сообщает РИА Новости.

Пакеты с надписью "Армия России" занесли два человека.

В Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляции на арест Иванова. По закону на этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики.

Заседание прошло в закрытом формате. Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.

8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения Иванова в СИЗО.

До этого защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По словам адвоката Дениса Балуева, это может быть домашний арест или запрет определенных действий.

Информация о задержании замминистра обороны РФ по подозрению во взяточничестве появилась 23 апреля. Иванов не признал свою вину.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ до 23 июня. Также были арестованы еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

Спустя время суд в Москве отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.

