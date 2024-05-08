08 мая, 16:12Политика
Защита Тимура Иванова принесла в суд четыре пакета с его наградами
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Защита замминистра обороны Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами, сообщает РИА Новости.
Пакеты с надписью "Армия России" занесли два человека.
В Мосгорсуде прошло заседание по рассмотрению апелляции на арест Иванова. По закону на этой стадии процесса требуется представить суду все характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики.
Заседание прошло в закрытом формате. Иванов участвовал в нем по видеосвязи из СИЗО.
8 мая Мосгорсуд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения Иванова в СИЗО.
До этого защита Иванова попросила смягчить ему меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. По словам адвоката Дениса Балуева, это может быть домашний арест или запрет определенных действий.
Информация о задержании замминистра обороны РФ по подозрению во взяточничестве появилась 23 апреля. Иванов не признал свою вину.
По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ до 23 июня. Также были арестованы еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.
Спустя время суд в Москве отправил в СИЗО экс-подчиненного Иванова Антона Филатова за растрату.
Защита замминистра обороны Тимура Иванова попросила Мосгорсуд отменить арест