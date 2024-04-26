Песков отреагировал на информацию об элитной недвижимости арестованного Иванова

Фото: kremlin.ru

Официальных заявлений по поводу наличия у арестованного замминистра обороны Тимура Иванова особняка на Рублевке не было. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Таким образом он отреагировал на вопрос, собираются ли в Кремле начинать проверку элитной недвижимости чиновников после сообщений о выявлении у Иванова имущества на сумму в размере 1 миллиарда рублей.

"Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Это не наша прерогатива", – уточнил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ призвал ориентироваться лишь на официальные заявления ведомств.

Ранее различные телеграм-каналы заявили, что замглавы Минобороны РФ проживал в особняке на Рублевке, площадь которого достигает порядка 1 тысячи квадратных метров. Его стоимость якобы составляет 1 миллиард рублей, а владельцем в кадастре указано государство.

Также, по информации СМИ, в Москве у Иванова имеется особняк, расположенный на Чистом переулке в Москве. В здании в 2019 году сделали ремонт, после чего туда якобы заехал замглавы Минобороны. Кроме того, в телеграм-каналах появилась информация и о квартире в центре Москвы, которая может принадлежать экс-супруге Иванова. По некоторым данным, ее пытались продать за 245 миллионов рублей.

До этого стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал счета, недвижимость и активы заместителя министра обороны Тимура Иванова и его родственников по делу о получении взятки. По словам источника, под арест подпало все, что было зарегистрировано на самого Иванова, на его жену и бывших супруг, а также на пятерых детей, включая приемных.

Замминистра обороны РФ задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признал.

По данным следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

Суд в Москве арестовал Иванова до 23 июня. Также были отправлены в СИЗО еще два фигуранта дела – Сергей Бородин и Александр Фомин.

