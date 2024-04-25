Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова, обвиняемого во взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал счета заместителя министра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал его адвокат Денис Балуев.

"Как считает следователь, это имущество, добытое преступным путем", – сказал собеседник издания.

Юрист Илья Ремесло в эфире радиостанции "Комсомольская правда" уточнил, что Иванов является не военнослужащим, а государственным гражданским служащим, поэтому его дело будет рассматривать гражданский, а не военный суд.

Ранее адвокат замминистра обороны РФ рассказал, что следствие считает, что его подзащитный оказывал помощь компаниям – подрядчикам Минобороны. Взамен организации якобы безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих Иванову.

Ремесло выразил мнение, что у суда не будет сложностей с установлением факта получения взятки услугами.

"Масса дел уже была, когда расплачивались, условно говоря, не деньгами, не наличкой, а, допустим, отдыхом за границей. И доказывается это все даже проще, чем взятка деньгами", – уверен он.

По его словам, деньги можно куда-то спрятать, передать или вывести, а от оказанных услуг остается куда больше следов. Он привел в пример построенный дом, так как подсудимому в таком случае пришлось бы доказывать источник финансирования.

"Я думаю, что здесь будет в основном сложность не с тем, чтобы доказывать сам факт, а масштаб. Мне кажется, что масштаб там будет огромным, и вот тут будет основная тема, и защита уже сказала, что она будет отбивать большую часть этих претензий", – указал он.

Сторона защиты, вероятно, будет пытаться доказать, что часть услуг была оплачена, а часть – нет.

В этом деле, считает Ремесло, факт родства или развода не будет иметь значения, так как следствие смотрит, кто имел отношение к "освоению конкретных ресурсов, которые неправомерно получил данный чиновник".

"И если в этом замешана его семья, если он переписал какие-то свои активы на своих родственников, на бывших жен, то, разумеется, они являются причастными к совершению преступления и активы, соответственно, получены незаконно. Они, кстати, изымаются по иску прокуратуры без уголовных дел даже. А если уж есть уголовное дело и они являются предметом расследования, то наложение ареста на них вполне обоснованно, на мой взгляд", – добавил юрист.

Он также предположил, что следствие будет длиться долго, а сам судебный процесс может начаться в конце этого либо начале следующего года.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве 23 апреля. Свою вину он не признал. Столичный суд заключил его под стражу до 23 июня. Позднее судьи арестовали еще двух фигурантов дела – Сергея Бородина и Александра Фомина.

