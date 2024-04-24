Адвокат Иванова: замглавы МО вменяется помощь компаниям за безвозмездную работу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Заместителю главы Минобороны РФ Тимуру Иванову вменяется помощь компаниям, безвозмездно выполнявшим для него ремонтно-строительные работы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката обвиняемого Мурада Мусаева.

"Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям – подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову", – рассказал он.

Как считает адвокат, предъявленное обвинение основано на некоторых предположениях, что "совершенно недопустимо".

В свою очередь, экономист Алексей Бобровский в эфире радио КП сообщил, что коррупция является одной из самых серьезных проблем в экономике, однако полностью исключить ее невозможно.

По его словам, прецеденты, похожие на ситуацию с замглавы Минобороны РФ, спускают коррупционеров на землю. Должностным лицам, нарушающим закон, необходимо понимать, что их действия не останутся безнаказанными, отметил эксперт.

"Те люди, которые сегодня сидят на больших подрядах, контрактах, естественно, начнут страховаться, смотреть вокруг, можно ли продолжать в том же ритме работу, которую они вели всегда", – добавил Бобровский.

Следователи сообщили о задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере вечером 23 апреля. Позже Басманный суд Москвы арестовал его до 23 июня. По версии следствия, обвиняемый вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

При этом сам Иванов вину не признал. По делу замминистра также арестовали Сергея Бородина. По данным следствия, Бородин дружил с Ивановым, поэтому получал взятки, оказывая услуги имущественного характера.

