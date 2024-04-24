Суд в Москве арестовал еще одного фигуранта по делу Иванова

Видео: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы заключил под стражу Сергея Бородина, который является вторым фигурантом дела о получении взятки замминистром обороны РФ Тимуром Ивановым. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы

Суд арестовал Бородина до 23 июня. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, по которому фигуранту дела грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Бородин дружил с Ивановым, поэтому получал взятки, оказывая услуги имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Замминистра обороны РФ задержали вечером 23 апреля. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

24 апреля суд отправил Иванова в СИЗО. По версии следствия, Иванов вступил в сговор с третьими лицами и объединился с ними для получения взяток за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства. При этом заместитель министра не признал вину в получении взятки.

