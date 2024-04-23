Песков: Путину доложили о задержании замминистра обороны РФ Иванова

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Владимиру Путину доложили о задержании заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, министр обороны Сергей Шойгу также был поставлен в известность заранее.

Чуть ранее Следственный комитет РФ сообщил о задержании Иванова по подозрению во взяточничестве. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

В Уголовном кодексе РФ прописано, что особо крупный размер начинается с 1 миллиона рублей. Согласно статье, по которой задержали Иванова, замминистра грозит до 15 лет лишения свободы.

