Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин расположился справа от председателя КНР Си Цзиньпина во время совместного фотографирования участников саммита АТЭС в Шэньчжэне. С другой стороны от китайского лидера встал президент США Дональд Трамп.

Перед началом церемонии три лидера тепло поприветствовали друг друга. Совместный снимок сделали с участием руководителей государств и делегаций, прибывших на форум.

Для фотографирования участникам саммита выдали кашне с символикой председательства в АТЭС. Они были двух цветов – винного и небесно-голубого. Си Цзиньпин выбрал винное, а Путин и Трамп надели голубые.

После пленарного заседания 19 ноября может состояться отдельная встреча Путина с американским президентом. Кроме того, на этот день запланированы первые трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США.