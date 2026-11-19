19 ноября, 05:34Политика
Путин и Трамп встали рядом с Си Цзиньпином на "фэмили-фото" АТЭС
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Владимир Путин расположился справа от председателя КНР Си Цзиньпина во время совместного фотографирования участников саммита АТЭС в Шэньчжэне. С другой стороны от китайского лидера встал президент США Дональд Трамп.
Перед началом церемонии три лидера тепло поприветствовали друг друга. Совместный снимок сделали с участием руководителей государств и делегаций, прибывших на форум.
Для фотографирования участникам саммита выдали кашне с символикой председательства в АТЭС. Они были двух цветов – винного и небесно-голубого. Си Цзиньпин выбрал винное, а Путин и Трамп надели голубые.
После пленарного заседания 19 ноября может состояться отдельная встреча Путина с американским президентом. Кроме того, на этот день запланированы первые трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и США.