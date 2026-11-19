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Европейским странам необходимо пересмотреть отношение к России, если они рассчитывают участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

По мнению политика, европейские власти должны отказаться от риторики, направленной против "всего русского". Он считает, что без изменения нынешнего курса Европа не сможет претендовать на место за столом переговоров с Москвой.

Мема также выступил против ограничений, затрагивающих представителей российской культуры и спорта. По его словам, журналисты, ученые, художники, спортсмены и музыканты из России должны иметь возможность беспрепятственно заниматься своей профессиональной деятельностью.

Отдельно политик раскритиковал Еврокомиссию. Он утверждает, что ведомство оказывает давление на правительства европейских стран, добиваясь ограничений в отношении российской культуры, деятелей искусства и спортсменов.

Поводом для подобных заявлений стали и недавние ограничения для российских спортсменов. В частности, хоккеисты не смогут приехать в Чехию на чемпионат мира, поскольку им не выдадут визы. Об этом после переговоров с руководством Чешской хоккейной ассоциации сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

Кроме того, российские фигуристы не смогли попасть в Хельсинки на этап международной серии Гран-при, который пройдет 20–21 ноября. Причиной стали новые правила въезда, введенные Финляндией с 16 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с фигуристами, назвала произошедшее "неонацизмом в полный рост". Она подчеркнула, что российские спортсмены направлялись в Финляндию для борьбы за медали.