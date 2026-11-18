Фото: 123RF.com/milkos

Врач в Северодвинске мог использовать для убийства пациентки препарат, ставший причиной смерти американского певца Майкла Джексона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По информации СМИ, 29-летний реаниматолог Олег Г. ввел женщине пропофол – мощный препарат для анестезии. После инъекции она скончалась.

Пропофол также фигурировал в деле о смерти Майкла Джексона в 2009 году. Музыкант скончался от передозировки пропофола в сочетании с другими препаратами. Врач артиста Конрад Мюррей использовал этот препарат в качестве снотворного, и его признали виновным в непредумышленном убийстве, приговорив к четырем годам лишения свободы.

При этом защита реаниматолога Олега Г. отрицает, что препарат стал причиной смерти женщины. Как рассказал каналу Baza в MAX юрист реаниматолога, врач действовал по медицинскому протоколу, пациентка находилась в крайне тяжелом состоянии.

Защита настаивает, что смерть наступила естественным образом, а прямой связи между введением препарата и гибелью женщины нет.

Тем не менее, по данным СМИ, реаниматолога отправили в СИЗО, опасаясь, что он может скрыться или оказать давление на родственников погибшей. При этом до самого задержания врач продолжал работать в больнице. Главврач медучреждения заявил, что сейчас для следователей готовят характеристику на сотрудника.

В Северодвинске женщину ошибочно признали мертвой, после чего врач направил ее в морг. В морге заметили признаки жизни и сообщили об этом в реанимацию. Заведующий отделением отправил медика оказать помощь, однако тот, пытаясь скрыть допущенную ошибку, ввел пациентке препарат, который привел к ее смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства пенсионерки. Минздрав Архангельской области, в свою очередь, держит ситуацию на контроле.