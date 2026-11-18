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Жителя американского штата Иллинойс – Марка Андерсона, который официально сменил имя на Капитан Америка, арестовали по обвинению в убийстве своего коллеги. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на прокуратуру округа Пеория.

Погибший – 63-летний Кхань Динь. По версии следствия, Андерсон ехал в автомобиле с девушкой Диня, которая его подвозила. Во время поездки он, как предполагается, передал ей записку. В ней утверждалось, что ее бойфренд мертв. Также там было требование отдать ему все деньги.

После задержания полиция нашла записку, о которой рассказала девушка. Позднее правоохранители обнаружили тело Диня в его доме в Пеории. У мужчины были травмы головы, нанесенные тупым предметом.

Андерсона поместили в тюрьму округа Тазуэлл 14 ноября. Ему предъявили обвинения в убийстве первой степени, угоне автомобиля, вооруженном ограблении и незаконном лишении свободы при отягчающих обстоятельствах.

Ранее следователи в Орске возбудили дело об убийстве после того, как муж нанес супруге множественные ножевые ранения на улице. Предположительной причиной конфликта стала ревность. Нападение произошло между жилыми домами на Краматорской улице. Мужчину задержали полицейские.