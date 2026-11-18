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Под видом дорогих лососевых покупателям могут продать обычную сельдь с красителем, а вместо трески предложить минтай. О том, какие уловки используют недобросовестные продавцы и как распознать фальсификат, представители Рыбного союза рассказали Life.ru.

В первую очередь специалисты советуют не доверять крупным надписям на лицевой стороне упаковки, а проверять точное наименование продукта и его состав. Например, за рекламным названием "Красная рыба" может скрываться сельдь. Ее или скумбрию иногда обрабатывают разрешенными пищевыми красителями – экстрактом паприки или кармином, чтобы придать филе розовый оттенок.

Само по себе использование красителей не является нарушением, если производитель указывает настоящий вид рыбы. Однако если такое филе без заводской этикетки продают на развес как форель, горбушу или кету, речь идет о введении покупателя в заблуждение.

Атлантический лосось могут заменять более доступной форелью, а чавычу и нерку – кетой или горбушей. Среди белой рыбы вместо трески встречаются минтай, пикша и сайда, а вместо палтуса – пангасиус. Особенно сложно установить подмену, если товар продается в виде филе без кожи.

Фальсификат обнаруживали и в консервах. Вместо тихоокеанской сайры в банки может попасть сельдь или сардинелла, а вместо балтийской кильки могут использоваться другие мелкие виды рыбы.

Дополнительным признаком использования красителей может быть необычно яркий розовый или оранжевый цвет масла и рассола в пресервах, поскольку пигменты способны переходить из рыбы в заливку.

Также покупателям рекомендуют оценивать структуру мяса. У сельди она обычно мягче и рыхлее, а у лососевых – плотнее и упруже, с характерными прожилками. Впрочем, окончательно определить вид рыбы в сложных случаях позволяет только лабораторный анализ.

В Рыбном союзе отметили, что количество случаев видовой подмены на российском рынке сокращается благодаря ветеринарному контролю, системе прослеживаемости "Меркурий" и проверкам торговых сетей. При этом риск приобрести фальсификат остается, особенно в неорганизованной рознице и при покупке рыбы на развес.

В таких случаях специалисты советуют уточнять происхождение товара и запрашивать у продавца данные транспортной маркировки и сопроводительные документы. Подозрительно низкая цена на дорогую рыбу также должна насторожить.

Ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев заявил, что дефицита красной икры на российском рынке не будет. Специалист прогнозирует, что спекулятивный рост цен прекратится в ближайшие полтора-два месяца, а стоимость продукта не должна превышать 18 тысяч рублей за килограмм.