Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Столица делится с регионами собственными разработками и накопленным опытом в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в медицине через платформу "МосМедИИ". Такой обмен делает современные технологии доступнее для медучреждений по всей России, а врачи получают новые инструменты для повседневной работы, рассказал врач-рентгенолог Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Илья Логвинов.

"ИИ – это только инструмент для помощи врачу-рентгенологу. Сам ИИ не описывает исследования, а только указывает на участок, на который врачу необходимо обратить внимание", – подчеркнул он.

Дальше специалист, опираясь на собственный опыт, изучает архивные исследования и анамнез и выставляет дифференциальный ряд для конкретной патологии. При работе с ИИ производительность растет, а глаза меньше напрягаются при поиске кальцинатов и других мелких изменений, пояснил рентгенолог.

По словам Логвинова, ИИ-помощник совершенствуется каждый день, однако он не заменит специалистов полностью. Искусственный интеллект останется инструментом поиска патологий: производительность будет расти, а вероятность пропусков – уменьшаться.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что использование ИИ позволяет российским медицинским организациям снижать летальность пациентов, эффективность достигает 40%. Министр также уточнил, что внедрение искусственного интеллекта в медицину представляет собой анализ данных, основанный на мелких факторах. Врач порой может принять их за ситуационное отклонение.