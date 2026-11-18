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Помощник президента России Юрий Ушаков с улыбкой ответил на вопрос телеграм-канала "Юнашев Live" о том, за какое время до начала саммита G20 в Майами может быть принято решение об участии в нем Владимира Путина.

По его словам, решение могут принять "минут за 15".

"Лететь-то рядом", – объяснил Ушаков.

При этом раньше он отмечал, что решение об участии Путина будет зависеть в том числе от итогов трехстороннего саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что обсуждать возможный визит Владимира Путина на саммит G20 еще рано. Представитель Кремля обратил внимание на серьезные логистические сложности, связанные с такими поездками. Однако, как заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, американская сторона заинтересована в присутствии президента России на мероприятии.

В рамках саммита АТЭС 19 ноября ожидается встреча Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина. Москва надеется на содержательный обмен мнениями по согласованным вопросам. До этого лидеры трех стран кратко побеседовали в неформальном формате.

