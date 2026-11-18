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В Зеленограде 35-летний мужчина выплатил задолженность по алиментам в размере 729 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его тягач. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Москве.

В отдел судебных приставов по Зеленоградскому административному округу поступил исполнительный документ. Пристав возбудил исполнительное производство и рассчитал долг. Однако мужчина продолжал игнорировать родительские обязательства.

В ходе проверки имущественного положения должника выяснилось, что у него в собственности есть самоходная машина для буксировки прицепов. В отношении нее вынесли запрет на совершение регистрационных действий.

Затем пристав установил местонахождение тягача и составил акт описи и ареста машины. Именно арест транспорта вынудил должника выплатить все причитающиеся средства по алиментам. Деньги на содержание детей перечислили матери.

Ранее сообщалось, что в российский реестр злостных неплательщиков алиментов включили уже более 300 тысяч человек. Он действует почти 1,5 года. В список попадают граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске из-за неуплаты алиментов.

