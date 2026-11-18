Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Популярность фильмов о преступности и событиях 1990-х годов связана с интересом зрителей к этой тематике, а не с попытками повлиять на нравственные ориентиры общества. Об этом заявил в беседе с РИА Новости актер Дмитрий Дюжев.

"Это развитие жанра. Я не думаю, что это чей-то умысел – финансировать такое кино и воспитать новое поколение таким образом", – заявил он.

В качестве примера Дюжев привел фильм Алексея Балабанова "Груз 200". По рассказу актера, режиссер задумался о создании картины после того, как однажды услышал из окон петербургских домов заставку программы "Криминальная Россия". Балабанов хотел повлиять на отношение зрителей к жестокости и отучить их от интереса к подобному контенту.

Однако, как отметил Дюжев, спустя годы зрители по-прежнему интересуются криминальными историями.

Ранее на платформе Start не состоялась в анонсированный срок премьера сериала "Айда!". Проект о противостоянии подростка и группировки "Тяп-Ляп" в Казани 1970-х многие связывали с другим популярным проектом – "Слова пацана" – и называли его продолжением. Режиссером картины выступил Олег Асадулин, а главные роли исполнили Владимир Вдовиченков и Никита Кологривый.