Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Церемония прощания с бывшим вице-премьером России Михаилом Полтораниным состоится 19 ноября в 11:00 в ритуальном зале больницы в Коммунарке. Об этом РИА Новости сообщил его сын Максим.

Полторанин скончался 16 ноября в больнице в Коммунарке на 87-м году жизни. По словам его сына Константина, отец не дожил неделю до дня рождения.

С 14 июля 1990 по 25 ноября 1992 года он занимал должность министра печати и массовой информации РСФСР/РФ. С 22 февраля по 25 ноября 1992 года Полторанин являлся заместителем председателя правительства РФ. При этом за ним оставался пост министра печати и информации.

Кроме того, в 1993–1995 годах он был депутатом Госдумы РФ I созыва, возглавлял комитет по информационной политике и связи. С 1996 года был президентом телевизионной корпорации "Момент истины", с 1997 года – генеральным директором телекомпании "ТВ-3 Россия".