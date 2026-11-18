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Полный запрет доступа к компьютерной игре Grand Theft Auto VI (GTA VI) для несовершеннолетних россиян предложил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам общественника, популярная франшиза романтизирует преступный образ жизни и способна сформировать у детей неправильные ценности. Он обратил внимание на ажиотаж вокруг выхода новой части игры: число предзаказов в России каждую неделю растет на 21%, а некоторые работодатели даже поощряют отпуск сотрудников из-за релиза.

Бородин отметил, что содержание GTA VI опасно для подростков, так как в игре есть убийства, угоны автомобилей и иные преступления. Все это искажает представления неокрепших умов о нормах поведения.

Также глава ФПБК призвал родителей внимательно смотреть за цифровым досугом своих детей. Несмотря на популярность игры, считает он, нельзя не обращать внимания на возможные риски для психики ребенка.

Ранее состоялся мировой релиз GTA VI от компании Rockstar Games. Она уже доступна жителям Новой Зеландии, где наступило 19 ноября. Игра переведена на русский язык, ее могут приобрести владельцы игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Игроки попадут в вымышленный американский штат Леонида, вдохновленный Флоридой. Главными героями игры стали Джейсон Дюваль и Лусия Каминос. Таким образом, впервые в современной трехмерной серии GTA основным персонажем выступает женщина.

На Москву приходится 55% всех предзаказов игры в России. Только за первую неделю после старта предзаказов одна из сетей получила объем заказов, равный 60% от общего объема продаж предыдущей части за 3 года. При этом в целом мировые предзаказы GTA VI принесли Rockstar Games уже почти 1,5 миллиарда долларов.