Фото: 123RF.com/savandreas

Руководителям компаний стоит проявить лояльность к сотрудникам в день выхода новой части GTA и простить возможные опоздания, заявил изданию "Абзац" историк видеоигр Александр Кузьменко.

По его словам, можно относиться лояльнее к людям, которые просто немного опоздают, если они не являются сотрудниками медицины, военно-промышленного комплекса и не должны постоянно нести службу.

"Чуть-чуть задержатся в этот день. Или отработают зато потом в какой-нибудь другой", – пояснил Кузьменко.

По его словам, для многих выход игры сопоставим с важным праздником. GTA стала самым дорогим медийным проектом в истории: ее бюджет превышает один миллиард евро, поэтому интерес к ней очень высок.

В России игра нашла особый отклик, добавил эксперт. Она дает ощущение абсолютной свободы: позволяет на пару часов примерить образ романтизированного плохого парня и выплеснуть эмоции, не нарушая реальный закон.

Ряд продавцов ранее сообщали о росте спроса на GTA VI в России на фоне приближающегося релиза. Лидерами по предзаказам выступают жители столицы: на Москву приходится 21% от всех оформленных в стране предзаказов, еще 9% обеспечил Санкт-Петербург.

79% пользователей выбирают PlayStation и 18% – Xbox. При этом 40% покупателей приобретают турецкую версию игры (на PS это каждый второй случай), 13% – американскую, 10% – индийскую и 6% – польскую.

