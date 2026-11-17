17 ноября, 11:50Общество
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Руководителям компаний стоит проявить лояльность к сотрудникам в день выхода новой части GTA и простить возможные опоздания, заявил изданию "Абзац" историк видеоигр Александр Кузьменко.
По его словам, можно относиться лояльнее к людям, которые просто немного опоздают, если они не являются сотрудниками медицины, военно-промышленного комплекса и не должны постоянно нести службу.
"Чуть-чуть задержатся в этот день. Или отработают зато потом в какой-нибудь другой", – пояснил Кузьменко.
По его словам, для многих выход игры сопоставим с важным праздником. GTA стала самым дорогим медийным проектом в истории: ее бюджет превышает один миллиард евро, поэтому интерес к ней очень высок.
В России игра нашла особый отклик, добавил эксперт. Она дает ощущение абсолютной свободы: позволяет на пару часов примерить образ романтизированного плохого парня и выплеснуть эмоции, не нарушая реальный закон.
Ряд продавцов ранее сообщали о росте спроса на GTA VI в России на фоне приближающегося релиза. Лидерами по предзаказам выступают жители столицы: на Москву приходится 21% от всех оформленных в стране предзаказов, еще 9% обеспечил Санкт-Петербург.
79% пользователей выбирают PlayStation и 18% – Xbox. При этом 40% покупателей приобретают турецкую версию игры (на PS это каждый второй случай), 13% – американскую, 10% – индийскую и 6% – польскую.
Заявки на отпуск в США выросли перед релизом GTA VI