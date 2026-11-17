Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У 43% изученных штаммов гриппа выявили отличия от вируса, который входит в состав противогриппозных вакцин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материал Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

В документе указано, что у части штаммов также обнаружили дополнительные мутации в гемагглютинине, что привело к выделению новых субклайдов.

При этом варианты A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) по свойствам оставались близки к штаммам, которые включены в противогриппозные вакцины. К противовирусным препаратам – осельтамивиру, занамивиру и балоксавиру марбоксилу – сохраняло чувствительность большинство изученных штаммов гриппа A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян о новом штамме свиного гриппа, к которому пока нет сформировавшейся защиты. При этом речь идет о субварианте уже циркулировавшего ранее вируса, а не появлении принципиально нового. По словам ученых, заранее предсказать степень опасности нового штамма невозможно.