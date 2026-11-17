Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Будущим выпускникам стоит выбрать предметы для единого государственного экзамена (ЕГЭ) к началу последнего учебного года: ясность должна появиться примерно к 1 сентября. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на ежегодной Всероссийской встрече с родителями учащихся.

По словам Музаева, на профиль экзаменов следует ориентироваться уже с 10-го класса.

"К 1 сентября последнего учебного года, конечно же, желательно определяться с тем предметом, который будет сдавать практически через девять месяцев", – приводит его слова РИА Новости.

Руководитель Рособрнадзора также назвал ненормальной ситуацию, когда школьник не может выбрать предметы за две недели до экзамена. В таком случае, добавил он, рассчитывать на высокий результат не приходится.

В 2027 году основной период сдачи ЕГЭ проведут с 1 июня по 9 июля. Кроме того, в ноябре 2026-го Рособрнадзор планирует представить для общественно-профессионального обсуждения модели экзаменов 2028 года, чтобы выпускники и учителя могли заранее ознакомиться с предстоящими изменениями и подготовиться к сдаче.