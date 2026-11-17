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На рассмотрение Госдумы внесут законопроект об увеличении материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть текст документа.

Авторы инициативы – группа депутатов "Справедливой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Мироновым. Поправки предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Документ вводит дифференцированную шкалу: размер выплаты будет зависеть от уровня рождаемости в регионах. Для территорий с коэффициентом ниже 1,3 выплату предлагают удвоить, при показателе ниже 1,75 – увеличить в 1,5 раза, ниже 2,1 – в 1,3 раза.

"Доходы везде разные. В регионах с низкими зарплатами людям не хватает денег на продукты и товары первой необходимости", – пояснил Миронов.

По его словам, с демографией проблем там больше, чем в экономически развитых регионах. Как подчеркнул Миронов, повышающий коэффициент поможет исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что материнский капитал на второго ребенка в России превысит 1 миллион рублей с февраля 2027 года. В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго – 234 тысячи.

