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Ирландский боксер Ли Ривз скончался в 31 год от последствий черепно-мозговой травмы, полученной во время поединка с Гэри Калли. Об этом сообщил журнал The Ring.

Бой состоялся 1 августа на арене в Дублине. В 10-м раунде Ривз дважды оказался в нокдауне, потерял сознание и покинул ринг на носилках. После этого спортсмен перенес операцию и около трех месяцев находился в состоянии искусственной комы.

Ли Ривз родился в 2995 году и вырос в районе Роксборо города Лимерик. До перехода в профессиональный бокс он пять раз становился чемпионом Ирландии среди любителей. За профессиональную карьеру спортсмен одержал 16 побед, 11 из которых нокаутом, и потерпел два поражения.

Помимо спортивной карьеры, Ривз служил в 12-м батальоне ирландской армии и в 2023 году участвовал в британском реалити-шоу Survivor UK.

Он также помогал организации Limerick Treaty Suicide Prevention. Вместе с волонтерами боксер выходил на ночные патрули у мостов через реку Шеннон, чтобы поддерживать людей, оказавшихся в кризисной ситуации.