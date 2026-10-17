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17 октября, 11:35

Спорт

Боксер Денис Бойцов скончался в возрасте 40 лет

Фото: ТАСС/DPA/Bernd Wende Sportfoto

Российский боксер Денис Бойцов, известный как "русский Тайсон", скончался в возрасте 40 лет. Об этом автономное учреждение Орловской области "Центр физкультурных и спортивных мероприятий" сообщило в соцсети "ВКонтакте".

Спортсмен был одним из самых перспективных тяжеловесов в начале 2010-х годов. Почти 10 лет он выступал без поражений и готовился к бою с Владимиром Кличко, однако в 2015 году получил тяжелые травмы головы и рук в Берлине – его нашли без сознания в метро.

После инцидента боксера ввели в медикаментозную кому и провели несколько операций. Длительное время он проходил реабилитацию в Германии, затем продолжил восстановление в России.

"Из-за тяжести повреждений у Дениса остались серьезные последствия: он не мог ходить и говорить. Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе. Денису было всего 40 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким Дениса Бойцова", – говорится в публикации.

Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле и начал заниматься боксом в 5 лет. На любительском ринге он провел 130 боев, одержав победу в 115 из них. С 2004 года спортсмен выступал на профессиональном ринге.

В 2006-м Бойцов завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. В 2009 году он выиграл интерконтинентальный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и европейский титул Всемирной боксерской организации (WBO) в той же весовой категории.

Всего на профессиональном ринге боксер провел 37 поединков, одержал 36 побед, 27 из них – нокаутом.

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