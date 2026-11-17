Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина избил свою бывшую жену в лифте жилой многоэтажки в микрорайоне Солнечном в Красноярске. В момент нападения женщина была с коляской, в которой спал ее маленький ребенок, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону в MAX.

Отмечается, что 28-летняя девушка обратилась в полицию и заявила о побоях. Мужчину нашли и опросили.

Пострадавшей выдали направление на медицинское освидетельствование для определения тяжести полученных травм.

Ранее сообщалось, что иностранец переоделся в женскую одежду и парик, после чего вооружился ножом и напал на бывшую супругу в Уфе. 50-летний уроженец Словакии приехал в Россию в апреле 2026 года с намерением убить бывшую супругу. Чтобы женщина его не узнала, мужчина надел женский спортивный костюм, парик и маску и поджидал ее на улице.

Когда потерпевшая подошла к автомобилю, он несколько раз ударил ее ножом в шею, грудь, лицо и другие части тела. Женщине удалось выжить благодаря сопротивлению и своевременной помощи врачей.

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