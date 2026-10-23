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23 октября, 16:19

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DM: в США 76-летняя женщина застрелила бывшего мужа и его возлюбленную из-за ревности

В США 76-летняя женщина застрелила бывшего мужа и его возлюбленную из-за ревности

Фото: Toombs County Sheriff's Office

В американском штате Джорджия 76-летняя женщина по имени Грейс Эдж застрелила бывшего супруга и его 40-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

Трагедия произошла в поселке Ювалда 19 октября. Пожилая женщина ворвалась в дом, когда у 75-летнего Уоллеса Трумэна Эджа находилась его возлюбленная Памела Кук вместе с матерью Дайан. Не произнеся ни слова, нападавшая начала стрелять.

Уоллес и Памела погибли от тяжелых ранений. Дайан получила пулю в руку, но смогла вызвать экстренные службы. После произошедшего женщина добровольно явилась в офис шерифа и призналась в содеянном.

Ее брак с бывшим мужем распался около 10 лет назад, но они периодически снова сходились. Узнав, что экс-супруг состоит в отношениях с женщиной значительно моложе, Грейс приревновала его и решилась на убийство.

В полиции рассказали, что еще до развода пара постоянно ссорилась. Правоохранители 12 раз приезжали улаживать их конфликты, но задерживать никого не стали.

Ранее пожилую супружескую пару обнаружили убитой и обезглавленной в собственном доме в провинции Модена на севере Италии. На телах погибших нашли глубокие раны в области головы. По подозрению в двойном убийстве задержали 55-летнего сына женщины от предыдущего брака Даниэля Тавони.

Соседи описывали его как человека с проблемами. Он не работал и находился под наблюдением социальных служб.

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