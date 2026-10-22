Тюменец убил бывшую жену и залил ее тело серной кислотой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Житель Тюменской области подозревается в убийстве бывшей жены и попытке растворить ее тело в серной кислоте. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, 20 октября мужчина взял охотничий карабин с глушителем и оптикой, заранее арендовал автомобиль и приехал на нем к дому экс-супруги. Вечером, выждав женщину, он несколько раз выстрелил в нее. Тело он поместил в багажник и вывез в лес возле села Бухтал.

"Там он залил в бочку с телом серную кислоту, после чего закопал его", – рассказали в ведомстве.

Погибшей оказалась 56-летняя жительница Тюмени. В ближайшее время следователь предъявит мужчине обвинение в убийстве. Следствие также намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд в подмосковном Пушкине арестовал 55-летнего местного жителя, которого обвинили в убийстве 33-летнего племянника. По версии следствия, мужчина поссорился с родственником и во время конфликта несколько раз ударил его шилом, из-за чего тот скончался. После этого злоумышленник вывез тело в лесополосу и сбросил в коллектор.