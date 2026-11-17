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С наступлением холодов домашний уход за кожей лица и рук необходимо скорректировать, уделив особое внимание ее очищению и восстановлению защитного барьера. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik врач-косметолог Василина Миронова.

По словам специалиста, вместо агрессивных средств для умывания, которые оставляют ощущение скрипа, лучше использовать крем-гели, молочко и гидрофильные масла. Они помогают сохранить липидный слой и не допустить пересушивания кожи.

Летом привычные легкие гелевые текстуры стоит заменить более питательными кремами с церамидами, скваланом, пептидами и маслами жожоба или ши. Увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой эксперт советует наносить как минимум за час до выхода на мороз либо использовать вечером.

Зимой также можно постепенно вводить в уход ретинол и кислоты – гликолевую, молочную и салициловую. Они способствуют обновлению кожи, выравниванию ее рельефа и борьбе с пигментацией. Перед использованием таких компонентов Миронова рекомендует проконсультироваться с косметологом или дерматологом.

При этом от солнцезащитных средств отказываться не стоит, так как ультрафиолетовые лучи, способствующие старению кожи, проникают сквозь облака, а зимой дополнительно отражаются от снега. Для поддержания состояния кожи косметолог также посоветовала не забывать об уходовых процедурах, пить теплую воду или травяной чай и поддерживать достаточную влажность воздуха в помещении.

Ранее трихолог Анна Альварес объяснила механизм нарушения кожного покрова при ежедневном мытье. По ее словам, из-за пересыхания кожа начинает активнее вырабатывать себум, что приводит к обратному эффекту и быстрому загрязнению волос. Специалист также отметила вред редкого мытья раз в неделю, так как на прядях накапливаются пыль и смог из городской среды.