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07 октября, 15:57

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Врач Галлямова: стрессы и похолодания приводят к развитию герпеса осенью

Дерматолог объяснила, почему герпес часто обостряется осенью

Фото: 123RF.com/serezniy

Похолодание, напряженный график работы и сезон ОРВИ приводят к активации вируса герпеса осенью. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам эксперта, вирусом герпеса заражено порядка 98% населения. Он остается в организме пожизненно после первичного попадания и рецидивирует, если иммунитет хоть немного ослаб.

Поэтому неприятные высыпания на коже часто появляются после даже небольшой простуды: иммунитет отвлекается на борьбу с ней и герпес сразу "поднимает голову". К тому же осенью защитные силы подрывает смена климатических условий, а также окончание отпусков и возвращение к напряженному графику работы, который часто сопровождается стрессами.
Юлия Галлямова
доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог

Эксперт подчеркнула, что частое появление на коже герпетических высыпаний – сигнал, что пора корректировать образ жизни. Возможно, необходимо наладить режим сна, отказаться от вредных привычек, чаще гулять на свежем воздухе, не забывать про физическую нагрузку и попытаться снизить уровень стресса.

"В аптеках продаются противовирусные мази для лечения герпеса. Однако они помогают только на самой начальной стадии отека, покалывания и зуда – важно поймать этот момент. Если пузырьки уже появились, мазаться абсолютно бесполезно", – подчеркнула врач.

В таком случае лучше их подсушивать, например, детской присыпкой или специальными мазями с цинком. Тогда все быстрее заживет и образуется корочка, но главное – не сдирать ее, подчеркнула Галлямова.

Чего точно не стоит делать, так это мазать образовавшееся воспаление жирными плотными мазями или вазелином. Они создадут парниковый эффект, из-за чего вирус окажется в тепличных условиях и все может раздуть намного сильнее. К тому же повысится риск присоединения вторичной инфекции, тех же стафилококков и стрептококков, а значит, способны возникнуть гнойные осложнения.
Юлия Галлямова
доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог

В целом же, если рецидив герпеса происходит чаще чем 6 раз в год, это повод обратиться к дерматологу, отметила Галлямова.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог высшей категории Оксана Шабалина напомнила о риске увеличения аллергических реакций поздней осенью. Частой причиной становятся клещи домашней пыли, потому что люди меньше гуляют на свежем воздухе и больше сидят в помещениях, которые все реже проветриваются.

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Трошина Любовь

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