Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России остается стабильной и благополучной. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в мире остается напряженной. Прогноза по ее стабилизации в разных странах пока нет. Однако в России ситуация иная, и сейчас направлены все силы для того, чтобы она такой оставалась, заключила Попова.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России соответствует среднемноголетним показателям.

По его словам, распространение инфекции ожидаемо и не вызывает беспокойства. Кроме того, Онищенко призвал продолжать вакцинацию, особенно среди работающего населения.