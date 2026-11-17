Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Москва до сих пор не получила от Киева слов о готовности провести гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, тема гуманитарной операции может быть поднята в ходе контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. При этом Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли супруга американского лидера Меланья Трамп выступить организатором миссии в Константиновке.

"Уже есть определенный наработанный опыт с ее командой у нашего омбудсмена (Яны. – Прим. ред.) Лантратовой, поэтому, конечно, этот опыт пригодится", – сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. По его словам, российская сторона контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность участников миссии.

Помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что Россия готова немедленно приступить к разминированию Константиновки. При этом Песков добавлял, что предложение российского лидера о проведении операции направлено на то, чтобы позволить мирным жителям покинуть населенный пункт и уехать туда, куда они захотят – в Россию или на Украину.

