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13 ноября, 14:06

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Песков: гуммиссия в Константиновке позволит гражданам покинуть населенный пункт

Гуммиссия в Константиновке позволит гражданам покинуть населенный пункт – Песков

Фото: kremlin.ru

Предложение Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке направлено на то, чтобы позволить мирным жителям покинуть населенный пункт и уехать туда, куда они захотят – в Россию или на Украину. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия в Константиновке будет проведена после решения всех вопросов безопасности, добавил представитель Кремля. Он обратил внимание, что сейчас там находятся порядка 400–500 человек.

Песков отметил, что операция пройдет под руководством уполномоченных по правам человека двух стран. При этом осветить событие приглашаются СМИ из разных государств, в том числе из стран Запада. Он добавил, что американская сторона искренне заинтересована в реализации миссии, поскольку начала гуманитарную практику первая леди США Мелания Трамп.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что российские военные контролируют Константиновку и готовы приступить к разминированию подъездных путей. На это потребуется пять дней.

Кроме того, Песков прокомментировал заявления Киева о возможном использовании миссии для ротации военных. По его словам, если украинская сторона так считает, значит, она соглашается с тем, что город находится под контролем Вооруженных сил России.

Путин предложил организовать соответствующую миссию по опыту Алешек на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. Он подчеркнул, что российская сторона готова взять на себя ответственность за проведение операции.

Российский лидер добавил, что гуманитарная миссия покажет, под чьим контролем действительно находится город.

Путин предложил организовать гуммиссию в Константиновке


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Сюжет: Переговоры по Украине
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