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13 ноября, 13:42

Общество

В России вырос спрос на сушеные грибы

Фото: 123RF.com/jordimorastock

В октябре 2026 года россияне стали почти втрое чаще покупать сушеные грибы, чем годом ранее. Об этом сообщил канал "SHOT ПРОВЕРКА" в мессенджере МАХ.

За год продажи такой продукции в интернет-магазинах увеличились на 176%. Наибольшим спросом пользуются белые грибы и лисички – их приобретают для приготовления супов и других блюд.

Также заметно вырос интерес к сушеным овощам – заказы на них увеличились на 131%. Покупатели выбирают морковь, свеклу и батат, которые используют в качестве приправ и снеков. Продажи сушеного мяса прибавили 90%, а ягод – 45%.

Председатель АКОРТ Станислав Богданов связал эту тенденцию в том числе с интересом к здоровому питанию. По его словам, покупатели все чаще выбирают сушеные ягоды вместо привычных сладостей, а овощные закуски – вместо картофельных чипсов. За последний год спрос на продукты для здорового питания в крупных торговых сетях вырос примерно на 20%.

Еще один фактор – удобство приготовления пищи. Сушеные овощи не требуют предварительной очистки и нарезки, а грибы можно хранить длительное время и использовать для приготовления блюд в зимний сезон.

Ранее в "Союзмолоко" отмечали изменения в потребительских предпочтениях россиян – все большую долю в структуре спроса занимают сыры и творог. По оценке организации, на сегмент общественного питания и готовой еды уже приходится 30–40% потребления молочной продукции. При этом около 15% всего молока, производимого в стране, используют для изготовления сыров.

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