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13 ноября, 13:49

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Песков: Путин при необходимости расширит состав группы для новых переговоров по Украине

Путин при необходимости расширит состав группы для новых переговоров по Украине – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин при необходимости может расширить состав переговорной группы для новых контактов по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия пока не планирует менять состав делегации для участия в трехсторонних переговорах по урегулированию кризиса. Предпосылок для этого нет.

"Состав стабильный, по крайней мере с нашей стороны", – добавил он.

Также Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на проведение следующего раунда контактов делегаций России, США и Украины в ближайшее время. РФ исходит из того, что они состоятся в обозримой перспективе, уточнил пресс-секретарь.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о подготовке еще одной встречи по украинскому урегулированию, но не стал раскрывать ее участников и сроки проведения. Он добавил, что США намерены продолжить переговорный процесс по завершению конфликта.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон договорились продолжить трехсторонние переговоры после раунда в Абу-Даби. По его словам, американские переговорщики подробно изложили свои оценки прошедшей встречи.

Предыдущая трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби прошла 10–11 ноября. По итогам консультаций Москва и Киев договорились провести новый обмен пленными, однако подробности будут известны позднее.

Эксперт допустил участие глав Финляндии или Норвегии в переговорах по Украине

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