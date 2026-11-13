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13 ноября, 13:05

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Врач Маматов: лапшу быстрого приготовления можно есть пару раз в месяц

Врач предупредил об опасности частого употребления лапши быстрого приготовления

Фото: 123RF.com/riphoto3

Лапшу быстрого приготовления можно есть не чаще нескольких раз в месяц, если сбалансирован рацион питания. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов.

По словам специалиста, универсальной медицинской нормы по количеству употребления пачек лапши быстрого приготовления нет, поскольку для человеческого организма намного важнее общий рацион.

"Если лапша появляется время от времени, это совсем не то же самое, что есть ее несколько раз в неделю вместо полноценной еды", – отметил Маматов.

Эксперт подчеркнул, что ключевым недостатком такой пищи являются количество соли и высокая степень переработки продукта. Сама лапша также не обеспечивает разнообразия питательных веществ, которое есть при полноценном приеме пищи, включая овощи и источники белка.

Поэтому, если есть лапшу быстрого приготовления пару раз за месяц в месяц при хорошем питании в остальные дни, само по себе употребление такой пищи не будет означать, что питание является нездоровым. Совсем другая ситуация возникает, если лапшу быстрого приготовления есть несколько раз в неделю. В таком случае это приводит к избыточному потреблению натрия и негативно отражается на здоровье.

Однако снизить количество соли в такой пище можно, не используя целиком пакетик приправы. А для более полноценного приема пищи рекомендуется добавить яйцо, курицу, рыбу или иной источник белка, а также овощи.

"Не нужно воспринимать лапшу как продукт, который автоматически наносит вред здоровью после каждой съеденной пачки. Важна частота и контекст. Редкий удобный перекус и ежедневная основа питания – совершенно разные ситуации", – заключил Маматов.

Ранее Роскачество завершило исследование популярных марок лапши быстрого приготовления и обнаружило нарушения маркировки "Доширака" и "Чан Рамена". При этом в ведомстве отметили значительное улучшение микробиологической безопасности. В продукции всех 20 марок не нашли опасных бактерий и антибиотиков, содержание микотоксинов, включая охратоксин А, не превышает допустимый уровень.

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