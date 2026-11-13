Бобры в Московском зоопарке начали готовиться к зиме

Осенью зоологи Московского зоопарка понемногу начали увеличивать порции еды для бобров, чтобы животные запаслись калориями перед наступлением холодов. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Увидеть бобров можно на Старой территории зоопарка в середине дня. Примерно с 12:30 животные выходят на прогулку. Кроме того, со вторника по пятницу в 14:30 проходят показательные кормления.

Сотрудники зоосада также рассказали, как различают бобров по кличкам Мася, Беляш и Земля. Животных можно отличить по нескольким признакам. Во-первых, по резцам, которые у всех стираются по-разному.

Во-вторых, по характеру и размеру. Самец Беляш, например, старше сестры Земли, но является самым маленьким. Он наиболее осторожный, однако может показать свое возмущение, если не получит первый кусок еды.

Земля, напротив, очень спокойная, а их мама Мася чаще всех проявляет активность. Кроме того, у бобров разная шубка. Самый светлый из животных – Беляш.

Ранее к зиме начали готовиться и бобры из национального парка "Лосиный остров". Они прячут ветки деревьев под водой, чтобы получился природный "холодильник" с запасами еды. Для укрепления жилищ зверьки используют ил и глину. Такое покрытие позволяет сохранить тепло.

