"Ночь великого дождя" ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на субботу, 14 ноября, в Москве ожидается сильнейший с 1967 года ливень. За "ночь великого дождя" выпадет объем воды, равный 290 Черкизовским прудам, сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в пятницу, 13 ноября, на погоду в городе будет влиять североатлантический циклон "Роми". Он принесет дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет. Ожидается пасмурная погода. Вечером, примерно после 16:00–17:00, начнутся осадки.

С 21:00 13 ноября до 06:00 следующего дня на каждый метр площади московской земли обрушится до 28 литров воды. За ночь может пролиться до 54% от всей месячной нормы осадков.

"В старых границах Москвы (в пределах МКАД) это примерно 30 миллионов тонн воды, а по современным границам – до 70 миллионов тонн, что сопоставимо с объемом примерно 290 Черкизовских прудов", – рассказал Тишковец и добавил, что до суточного рекорда осадков не хватит всего полутора литров (рекорд – 29,5 миллиметра).

При этом днем 14 ноября погода будет улучшаться, местами ожидаются прояснения. После ночных 4–7 градусов тепла температура понизится до 4 градусов. Давление к вечеру вырастет до 742 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье, 15 ноября, по словам специалиста, выдастся относительно спокойным: из-за облаков выглянет солнце, осадки маловероятны. В сумерках будет от 0 до 3 градусов, после полудня – от 2 до 5 градусов.

В связи с ухудшением погоды вечером 13 ноября пресс-служба столичного главка МЧС России призвала горожан быть внимательными и осторожными. При необходимости следует обращаться к экстренным службам по номеру 112.

В свою очередь, Дептранс Москвы рекомендовал водителям во второй половине дня 13 ноября отказаться от поездок на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом. Автомобилистам, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, посоветовали не выезжать на дороги.