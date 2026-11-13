Кортеж Зеленского забросали яйцами во время визита в Ирландию

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Один из автомобилей кортежа президента Украины Владимира Зеленского забросали яйцами во время его поездки в Ирландию. Кадрами поделился местный журналист Стивен Мерфи в соцсети Х.

На видео заметно, что машина прибыла к месту переговоров украинской делегации с представителями США в подтеках от яиц.

Зеленский прибыл в Дублин для встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Накануне переговорщики встретились с Владимиром Путиным в Москве, где обсудили итоги трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию, прошедших 10 и 11 ноября в Абу-Даби.

Главной темой встречи делегаций Москвы, Вашингтона и Киева была архитектура безопасности в Европе. Кроме того, стороны договорились о проведении нового обмена пленными между Россией и Украиной.