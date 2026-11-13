Психолог Кольцова объяснила эффект самосбывающегося пророчества в пятницу, 13-го

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Страх перед пятницей, 13-м, может привести к падению концентрации внимания и росту ошибок в работе, предупредила в беседе с Москвой 24 психолог Екатерина Кольцова.

Она подчеркнула, что вера в особую магическую силу подобных дат может испортить человеку весь день.





Екатерина Кольцова психолог В психологии есть такой термин, как "эффект самосбывающегося пророчества". Если человек уже заранее настраивается, что впереди ждет опасный день и что-то обязательно пойдет не так, его поведение меняется. Он начинает замечать только негативные моменты и еще раз закрепляет таким образом свое убеждение: "О, ну я же говорил, что пятница, 13-е".

К тому же из-за повышенной тревоги и ожидания чего-то плохого снижается концентрация, повышается риск каких-либо ошибок, которые человек оправдывает неудачной датой. Помимо этого, суеверные могут в такой день намеренно отказываться даже от важных мероприятий и в целом стараться не планировать ничего значимого, в итоге теряя возможности, подчеркнула психолог.

"Тем, кто привык думать, что пятница, 13-е, – это какой-то плохой день, рекомендую заняться перепрограммированием своих мыслей. Для этого важно выявить, действительно ли есть какая-то взаимосвязь между числом и днем недели с происходящими в нашей жизни негативными событиями. Для этого, например, можно взять и целый день записывать в блокнот только положительные моменты: у меня был потрясающий завтрак, лифт приехал сразу, сосед придержал дверь, задачу на работе удалось быстро выполнить и так далее", – пояснила Кольцова.

Кроме того, каждый раз, когда огорчает какой-то инцидент и сразу хочется обвинить пятницу, 13-е, стоит задуматься: а что, если бы это случилось в другой день, например, в пятницу, 14-го? И как бы тогда человек посмотрел на ситуацию, не имея возможности обвинить во всем неудачный день, добавила психолог. Часто это отлично возвращает в реальность и не дает застрять на поиске неприятностей, заключила Кольцова.

Ранее астролог, нумеролог Борис Зак рассказал, что на пятницу, 13 ноября, выпадают 5-е лунные сутки, Луна будет в Козероге. Учитывая это, день можно назвать благоприятным для занятий спортом, путешествий и совершения сделок купли-продажи.