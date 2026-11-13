Кабмин РФ расширил список регионов для эксперимента по передвижным аптекам

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Правительство РФ расширило список регионов для участия в эксперименте по продаже препаратов в передвижных аптеках. В него добавились Карелия и Красноярский край, сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин. В передвижных аптеках могут продаваться наиболее востребованные лекарства, кроме тех, в которых есть наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или которые требуют особых условий хранения.

Пилотный проект проводится на территориях сельских населенных пунктов, где нет аптек. В нем уже задействованы Нижегородская и Курская области. Эксперимент будет длиться до 1 сентября 2029 года.

Вместе с тем продажа медикаментов станет доступна в почтовых отделениях сельских населенных пунктов. Как отметили в Минздраве, проект позволит отработать механизм такой торговли, чтобы затем широко внедрить его и использовать на постоянной основе.

Ранее Минздрав приступил к разработке законопроекта по запрету продажи рецептурных препаратов без электронного рецепта. В течение нескольких месяцев ожидается его обсуждение с Совфедом.

