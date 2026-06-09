"Известия": Ozon рассматривает запуск собственной сети аптек

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Маркетплейс Ozon изучает возможность выхода на рынок офлайн- и онлайн-торговли лекарствами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Компания обсуждала с потенциальными подрядчиками техзадание на разработку концепции аптечного пункта. При этом речь может идти как о собственных точках, так и о развитии по франчайзинговой модели.

В марте этого года маркетплейс подал заявки на регистрацию брендов "Ozon Аптека" и "Ozon Ветаптека", которые охватывают классы, связанные с розничной и оптовой продажей лекарств, доставкой препаратов и оказанием аптечных услуг.

Представитель Ozon отметил, что заявки связаны с запуском доставки безрецептурных препаратов. Их планируется хранить на специализированных складах, которые будут работать по модели дарксторов. Товары будут допускаться к продаже только после проверки фармацевтических лицензий и необходимых разрешений.

По итогам пилотного проекта руководство маркетплейса примет решение о масштабировании сервиса, в том числе о возможности выдачи заказов в пунктах выдачи.

Ранее Минздрав России приступил к разработке законопроекта по запрету продажи рецептурных препаратов без электронного рецепта. В настоящее время еще существуют ситуации, когда такие лекарства продают без рецепта.

В мае Владимир Путин подписал закон, разрешающий с 1 сентября начало эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Мероприятие продлится до 1 сентября 2029 года.