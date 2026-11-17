Фото: MAX/"Ирина Волк"

Полицейские в Москве задержали двух мужчин, которые устроили драки с пассажирами метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

Один из конфликтов произошел в поезде на перегоне между "Петровско-Разумовской" и "Владыкино". Во время ссоры 17-летний молодой человек избил 33-летнего пассажира. У пострадавшего медики диагностировали ушибы и перелом носа. Нападавшего выявили по записям с камер видеонаблюдения, а после задержали по месту жительства.

Еще одна словесная перепалка переросла в драку на платформе станции "Беговая". Один из пассажиров нанес оппоненту, который находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько ударов руками и ногами. Подозреваемого в хулиганстве – 22-летнего жителя Самарской области – задержали в кратчайшие сроки.

Задержанные стали фигурантами уголовных дел, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее пассажир ранил другого канцелярским ножом на станции "Электрозаводская" Московского метрополитена. Выяснилось, что между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

