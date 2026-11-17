Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Отказ от ОГЭ и ЕГЭ не входит в планы Рособрнадзора, поскольку предыдущие попытки отказаться от выпускных экзаменов не привели к хорошим результатам. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев на ежегодной всероссийской встрече с родителями школьников.

"Ни одна страна в мире от выпускных экзаменов не отказалась, и здесь, наверное, надо не только нашим опытом, но и общим мировым опытом пользоваться, анализировать и не делать ошибки", – заявил он.

При этом серьезных изменений в порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2027 году не ожидается. По словам Музаева, о масштабных нововведениях ведомство начинает предупреждать за несколько лет, чтобы они не стали неожиданностью для выпускников.

Также в ближайшие два года Рособрнадзор не будет вводить практическую часть в ЕГЭ по физике и химии в основной период экзаменов. Сейчас ведомство апробирует перспективные модели экспериментальных заданий по этим предметам. Музаев уточнил, что работа над ними рассчитана на несколько лет.

В 2027 году ЕГЭ пройдет с 1 июня по 9 июля. А уже в ноябре 2026 года Рособрнадзор представит на обсуждение модели экзаменов 2028 года. Это даст выпускникам и учителям время изучить будущие изменения и подготовиться.

В Рособрнадзоре рекомендовали заранее определяться со списком предметов для сдачи экзаменов. Это поможет быстрее перейти к подготовке и лучше изучить необходимый материал для успешной сдачи.