Академик РАН Нетесов разъяснил ситуацию с появлением нового штамма свиного гриппа в РФ

В Роспотребнадзоре предупредили россиян о новом штамме свиного гриппа, к которому пока нет сформировавшейся защиты. Какая эпидемиологическая обстановка в стране на данный момент и что нужно знать о вакцинации, разбиралась Москва 24.

Реальная опасность?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России появился новый штамм гриппа А (H1N1), который еще известен как свиной. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, на его долю приходится порядка 5% всех обнаруживаемых в стране вирусов, при этом пока у населения нет сформировавшейся защиты к такой его разновидности.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН, профессор, доктор биологических наук Сергей Нетесов уточнил в беседе с Москвой 24, что речь идет о субварианте уже циркулировавшего ранее вируса, а не появлении принципиально нового. Такая ситуация не является сюрпризом, подчеркнул он.



(НИИ гриппа имени Смородинцева. – Прим. ред.) . Последний анализ показал, что из выявленных в России вирусов подтипа H1N1 44 штамма были родственны эталону A/Victoria/4897/2022. Он рекомендован для включения в состав вакцин для Северного полушария. Еще 47 штаммов представляли собой его дрейф-варианты – то есть вирусы, которые немного изменились в процессе эволюции.

Сергей Нетесов заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН, профессор, доктор биологических наук Данный факт подтверждается конкретными цифрами из последних публикаций Национального центра по гриппу в Санкт-Петербурге. Последний анализ показал, что из выявленных в России вирусов подтипа H1N1 44 штамма были родственны эталону A/Victoria/4897/2022. Он рекомендован для включения в состав вакцин для Северного полушария. Еще 47 штаммов представляли собой его дрейф-варианты – то есть вирусы, которые немного изменились в процессе эволюции.

Специалист подчеркнул, что основной вакцинный вариант как раз включен в состав новой прививки этого года. Для получения иммунной защиты необходим актуальный препарат, поскольку состав обновляется ежегодно под эволюционирующий вирус, который мониторится ведущими мировыми лабораториями, направляющими свои результаты во Всемирную организацию здравоохранения.

"Группы риска тяжелого протекания инфекции для всех подтипов гриппа, по сути, едины. В них входят люди старше 65 лет, пациенты с пересаженными органами, пациенты с иммунодефицитами, включая ВИЧ-инфицированных, а также с серьезными хроническими заболеваниями сердца, печени, почек и легких", – разъяснил эксперт.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалист уточнил, что единственным исключением в последние десятилетия стал 2009 год, когда новый пандемический свиной грипп начал поражать и молодых людей.

"Это произошло потому, что их иммунная система никогда не сталкивалась с подобным вирусом ранее, а в вакцинах того времени он не использовался", – заявил он.

Однако начиная с 2011 года в вакцины против гриппа начали включать антигены от этого штамма, и ситуация вернулась в стандартное русло, заключил Нетесов.

Также молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков отметил в разговоре с Москвой 24, что заранее предсказать степень опасности нового штамма невозможно – это выясняется только на практике.

"Однако накопленный многолетний опыт наблюдения за подобными ежегодными мутациями дает понимание, что грипп А (H1N1) обычно протекает тяжелее. В целом вирусы группы А отличаются этим от группы B, поскольку имеют животное происхождение, например, передаются от свиней. Это нечеловеческий грипп, и когда он переходит к людям, заболевание обычно развивается гораздо агрессивнее", – объяснил эксперт.

Меры профилактики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вакцинация от гриппа важна для детей с 6 месяцев: их иммунная система еще только формируется и не всегда может эффективно противостоять агрессивному вирусу. Об этом Москве 24 рассказал заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов.

Кроме того, процедура особенно важна для тех, кто старше 60 лет. С возрастом иммунная защита ослабевает, а наличие хронических патологий повышает риск тяжелого течения гриппа и развития осложнений, объяснил врач.





Андрей Осипов заслуженный врач Российской Федерации Также прививка от гриппа необходима сотрудникам сфер, где надо ежедневно контактировать с большим количеством людей. Например, медикам, соцработникам, продавцам, водителям. Вакцинация строго показана и пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями и онкологическим больным. Из-за сниженного иммунитета грипп для них особенно опасен: вирус поражает те органы и системы, которые являются уязвимым местом из-за основного диагноза.

Наилучший период для вакцинации – конец лета и начало осени, чтобы защитный барьер успел сформироваться до пика заболеваемости. Однако, если срок упущен, прививку стоит сделать в любом случае. Организму потребуется около двух недель на выработку антител, что позволит перенести заболевание легче, отметил Осипов.

"Процедура не дает стопроцентной гарантии от самого факта заражения, но кардинально облегчает течение болезни и предотвращает опасные последствия. Без ежегодной ревакцинации грипп способен вызвать тяжелую пневмонию, а также нанести удар по почкам и мочевыводящей системе, сердечно-сосудистому аппарату, головному мозгу и спровоцировать нарушения свертываемости крови", – предостерег эксперт.

Также для гриппа характерно внезапное, резкое начало. Оно может сопровождаться сильным недомоганием, ломотой в суставах и мышцах, потерей аппетита и стремительным скачком температуры до 40 градусов. Возможны першение в горле, неприятные ощущения в носоглотке и сухость.



В России растет заболеваемость свиным гриппом

"Точно отличить грипп от других инфекций визуально невозможно, для этого требуются лабораторные методы. В настоящее время существуют экспресс-тесты, способные выявить как новую коронавирусную инфекцию, так и тип гриппа (А или B)", – сказал он.

Лечится грипп, как и все вирусные инфекции, примерно одинаково: обильное питье, покой и прием противовирусных препаратов, которые назначает специалист, заключил Осипов.

Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа добавила в разговоре с Москвой 24, что для защиты от гриппа используются барьерные средства – например масла и оксолиновая мазь.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Однако ключевым фактором остается грамотная терморегуляция и образ жизни. Важно избегать как перегрева, так и переохлаждения, подбирая одежду по погоде. Нельзя игнорировать коварные перепады температур, когда утром – мороз, вечером – оттепель, и ходить с открытым горлом или без головного убора. Возбудители инфекций постоянно находятся вокруг нас. Переохлаждение – главная причина, по которой они активируются и начинают размножаться.

Врач подчеркнула, что любой грипп проявляется совершенно одинаково, при этом самостоятельно определить конкретный тип вируса пациент не может.

"При любых признаках недомогания, особенно при высокой температуре, ознобе, слабости и усталости, необходимо обращаться к врачу для назначения соответствующих анализов и исследований", – отметила эксперт.

Специалист может назначить противовирусные препараты, а при необходимости – и противогрибковые. Грибки и вирусы часто действуют совместно, создавая синергетический эффект и значительно ухудшая общее состояние, заключила Людмила Лапа.

