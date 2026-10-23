Энтомолог Каширский оценил риски завоза передающих вирус Шамонда насекомых в РФ

Первый в истории документально подтвержденный случай заражения человека вирусом Шамонда зафиксировали во Франции, сообщили власти страны. Что это за инфекция и может ли она попасть в Россию, разбиралась Москва 24.

Не представляет угрозы?

Власти Франции рассказали о первом в истории документально подтвержденном случае инфицирования человека вирусом Шамонда. Заболевшим оказался пациент с тяжелым иммунодефицитом, который лечился в больнице Лиона от серьезного недуга и ушел из жизни в начале октября.

Ранее считалось, что этот вирус человеку не передается. При этом французские власти заверили, что для населения инфекция сейчас не представляет угрозы.



Вирус Шамонда впервые обнаружили в Нигерии в середине 1960-х годов. Долгое время его находили преимущественно у сельскохозяйственных животных – крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей – в различных регионах Африки и в Японии. У животных он вызывает лихорадку, диарею, сонливость и резкое падение надоев. По официальным данным, в 2026 году следы вируса обнаружили в 14 странах Европы, включая Испанию, Италию, Нидерланды и Австрию. По мнению экспертов, туда его занесли кровососущие насекомые.



Ситуацию прокомментировали в Национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM). По мнению ведомства, признаков широкого распространения вируса среди людей нет.

"На данный момент это, по всей видимости, довольно исключительный случай", – говорится в заявлении института.

Эксперты учреждения также предположили, что циркуляция вируса среди животных снизится в связи с завершением сезона активности насекомых.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмейер рассказал на брифинге в Женеве, что структура находится в контакте с властями Франции для отслеживания ситуации. Также в учреждении призвали использовать репелленты для защиты от насекомых-переносчиков в районах распространения вируса.





Кристиан Линдмейер официальный представитель ВОЗ Это изолированный случай. Основываясь на имеющихся данных, его распространение маловероятно.

Кроме того, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал в соцсетях провести дополнительные исследования путей передачи инфекции и выразил соболезнования близким погибшего.

"Симптоматическое лечение есть"

На сегодняшний день до конца не ясно, скончался пациент во Франции конкретно от вируса Шамонда или по другой причине, заявил Москве 24 научный руководитель ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.





Виталий Зверев научный руководитель ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова Не думаю, что стоит чего-то опасаться, никаких эпидемий, пандемий, ничего подобного не будет. Но конкретный случай надо изучить до конца. Человек может вообще умереть от самой простой инфекции, если у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Любой вирус, попав в организм человека, который страдает каким-то тяжелым хроническим заболеванием, способен вызвать его обострение и гибель.

По словам эксперта, в зоне риска не только люди с ослабленным иммунитетом, но и те, кто ухаживает за скотом, в частности работники ферм.

"Но на самом деле пока ничего страшного, сверхординарного не происходит. Бояться нечего. Что касается терапии, специфически это не лечится, и вакцины нет, потому что это достаточно редкое заболевание. При этом симптоматическое лечение есть, как при всех вирусных болезнях", – резюмировал Зверев.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов также назвал распространение вируса Шамонда в России маловероятным. По его словам, возбудителя переносят мошки-мокрецы, которые кусают крупный рогатый скот: для них важны влажность и сезонность, а ареал ограничен небольшими расстояниями.

"Способ передачи вируса Шамонда не воздушно-капельный, а трансмиссивный (при помощи насекомых. – Прим. ред.). Он имеет свои ограничения", – пояснил специалист.

Вирус изначально появился в Африке и перекинулся на Южную Европу, тогда как Россия – холодная страна с большими расстояниями. Версию распространения инфекции среди людей в РФ ученый назвал апокалиптичной.

В свою очередь, энтомолог Александр Каширский подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что многие инфекции, которые передаются насекомыми, имеют тропическое происхождение и в РФ их природные источники и резервуары практически не приживаются.

"Возможны единичные случаи, когда кто-то в каких-то поездках был укушен или, например, в пассажирский самолет залетели насекомые. Но опять же это не имеет характера эпидемии. С этим вирусом примерно та же история: все сводится к единичным случаям, массовых заболеваний не будет", – сказал он.





Александр Каширский энтомолог Скорее всего, завезенная в теплое время года мошка не размножится в российских условиях. Теоретически это возможно, но, оказавшись в новом месте, она столкнется со множеством непривычных для себя условий, в том числе и с хищниками.

Иногда встречаются виды из других краев, которые порой даже приживаются, но разносчикам конкретно этого вируса подобное вряд ли удастся. Их конкурентами станут местные виды, и завезенные, скорее всего, быстро погибнут, заключил Каширский.



Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская в беседе с RT также допустила, что вирус может попасть в Россию с зараженными животными или переносчиками, в том числе с транспортом. Однако вероятность такого сценария зависит от множества факторов, включая наличие подходящих насекомых и климатические условия.

Обнаружение вируса у животных не означает, что инфекция начнет развиваться у людей. Подтвержденных данных о ее распространении среди населения России нет, обратила внимание Миропольская.

"Важны ветеринарный контроль при перемещении животных, лабораторная диагностика и наблюдение за возможными переносчиками", – добавила она.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с изданием "Абзац" предположил, что решающую роль во французском случае сыграл иммунодефицит погибшего.





Анатолий Альтштейн главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи При тяжелом иммунодефиците микроорганизмы начинают действовать как патогенный вирус. Скорее всего, у человека был контакт с коровами, козами или овцами, но главная причина смерти – иммунодефицит у конкретного лица.

По словам вирусолога, для людей с крепким иммунитетом такие возбудители практически не патогенны, а сам вирус известен уже 60 лет.

"Если бы не иммунодефицит, скорее всего, заболевание не проявилось бы", – резюмировал Альтштейн.

В то же время эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России изучат возможность разработки соответствующей вакцины. Однако на первом плане этот вопрос на данный момент не стоит, подчеркнул специалист.

