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24 сентября, 19:03

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Врач Чернышова напомнила о главных способах защиты от основных штаммов гриппа

"Не повод для паники": что важно знать о гонконгском гриппе

Мутировавший штамм гонконгского гриппа, против которого якобы не работает прививка, попал в Россию, сообщили некоторые СМИ и телеграм-каналы. При этом столичные власти заявили, что обстановка в городе соответствует эпидсезону. Насколько реальна угроза и помогают ли вакцины от этого штамма, разбиралась Москва 24.

Грипп-мутант?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

23 сентября в ряде СМИ и телеграм-каналов появились сообщения о том, что в Россию проникли мутировавшие штаммы гонконгского гриппа.

В публикациях утверждалось, что в стране уже фиксируют первые случаи заражения, а основную опасность представляют осложнения, частности воспаление нижних дыхательных путей. У некоторых пациентов якобы отмечают пневмонию и обострение хронических заболеваний, а первым симптомом является высокая температура.

При этом подчеркивалось, что вакцина против этого штамма бесполезна. Однако издание "Лента.ру" утверждает, что в основе подобных материалов лежит статья с участием специалистов Центра имени Гамалеи от 2025 года. Там сказано, что циркулировавший в то время штамм гонконгского гриппа H3N2 слегка видоизменился, однако прививка все равно эффективно ему противостояла.

Кроме того, в столице случаев этого штамма не зарегистрировано, а эпидемиологическая обстановка остается стабильной и соответствует сезону, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, после традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, число случаев начало снижаться. За начало текущей недели заболеваемость среди детей упала на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлой, а в целом по городу зафиксировано на 20% меньше случаев ОРВИ.

В Москве для контроля за эпидемиологической обстановкой мы ведем постоянный широкомасштабный мониторинг циркуляции инфекционных возбудителей.
Анастасия Ракова
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

При этом в целом по России заболеваемость респираторными инфекциями растет. По данным Роспотребнадзора, за неделю зарегистрировано 734 тысячи случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 – на 33,8% больше, чем неделей ранее. В ведомстве сообщили, что фиксируются находки свиного и гонконгского гриппа, а также риновирусы (81,6%) и парагрипп (12,5%). Однако в Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация развивается в соответствии с прогнозами.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что пик заболеваемости гриппом в текущем сезоне придется на новогодние праздники.

При этом сезонная вакцинация против гриппа в Москве уже началась. Сделать бесплатную прививку возможно во всех столичных поликлиниках, записавшись на вакцинацию онлайн на mos.ru или через приложение "ЕМИАС.ИНФО".

Также в городе открылись 18 мобильных прививочных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД в разных округах столицы, в том числе в Зеленограде и ТиНАО. Они работают без выходных и предварительной записи.

Время для прививки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что антигены к гонконгскому гриппу уже включены в прививку, поэтому самая эффективная мера защиты – вакцинопрофилактика.

"Сентябрь и октябрь – оптимальные месяцы для процедуры. В Москве сделать ее очень просто: в любой поликлинике, даже около станций метро", – отметила она.

По мнению терапевта, данный штамм ничем особенным не отличается: в случае заболевания без специальных анализов его не определить. Вакцинация не даст стопроцентной защиты, но точно поможет от тяжелых осложнений, госпитализации и потери здоровья.

Для этого штамма характерны бронхит, вирусная пневмония и миокардит – воспаление сердечной мышцы. Последствия последнего остаются на всю жизнь, а пневмония лечится довольно трудно. Признаки самые обычные: резкий подъем температуры выше 38 градусов, плохое самочувствие, выраженная слабость, головная боль, а также боли в глазных яблоках и мышцах.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Чернышова напомнила: если человек почувствовал себя плохо, даже до конца рабочего дня нельзя сидеть в офисе – нужно сразу идти домой. Если стало плохо с утра – необходимо остаться дома. Не ходить на работу и не ездить в общественном транспорте заболевшим – одна из главных возможностей предотвратить эпидемию.

"Кроме того, есть самые обычные меры профилактики, которым научил COVID. Грипп – это болезнь грязных рук. Один из самых частых способов заражения – когда больной человек в общественном месте закашлялся, прикрыл рот ладонью, а потом этой же рукой взялся за поручень в метро, ручку двери, клавиши банкомата. Следующий, здоровый, соприкасается с предметом, а потом чешет глаз, что-то кладет в рот – и вирусы уже попали на слизистую", – добавила врач.

Поэтому в общественных местах нужно стараться как можно меньше хвататься за предметы и ни в коем случае не трогать лицо и рот. Это нужно сделать привычкой. Придя в помещение, нужно сразу мыть руки с мылом или носить с собой дезинфицирующий гель или спиртовые салфетки, уточнила она.

Ношение масок тоже помогает, но спустя два часа ее надо менять, а если она промокла – чаще. Это касается и тех, кто заболел, чтобы не заражать других, и тех, кто хочет защититься. Также лучше по возможности избегать людных мест, заключила Чернышова.

Нет поводов для паники

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач – иммунолог-аллерголог Георгий Викулов также добавил, что в текущем эпидсезоне подъем заболеваемости закономерен.

"Сейчас в России он связан с негриппозными инфекциями – риновирусная инфекция, аденовирус, парагрипп и другие представители респираторных вирусов, которых достаточно много", – пояснил он.

Грипп в этом сезоне будет представлен вирусами гриппа А и В. Актуальные штаммы, которые способны вызвать заболевание независимо от возраста, уже известны, и с учетом этих штаммов обновлены вакцины, в том числе те, которые применяются в России.
Георгий Викулов
кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач – иммунолог-аллерголог

При этом эксперт отметил, что в данный момент причин для паники по поводу гонконгского штамма гриппа нет. В 1968 году он действительно вызвал пандемию на планете, однако сейчас некорректно говорить, что это тот самый вирус. Гонконгский H3N2 – это вирус гриппа с некоторыми измененными свойствами, но это не повод для паники, заключил эксперт.

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Веткина Анастасия

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