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17 сентября, 09:06

Общество

Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

С 17 сентября москвичи могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Они расположены в пешей доступности от транспортных узлов и других мест с большим потоком людей. Пункты работают без выходных и предварительной записи. Перед вакцинацией посетителя осматривает врач, который проверяет наличие противопоказаний, после чего дает заключение о возможности сделать прививку и устные рекомендации.

Мобильные пункты размещены в разных округах столицы, в том числе в Зеленограде и ТиНАО. Они находятся возле железнодорожных и автовокзалов, торговых центров, туристических объектов и востребованных пересадочных узлов. Такие пункты открывают у станций уже 11-й год подряд.

В будни прививку можно сделать с 08:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, в воскресенье – с 09:00 до 16:00. С собой достаточно взять паспорт и полис ОМС при наличии. Вся процедура занимает около 10–15 минут.

Пункты работают у следующих станций:

  • выход № 2 станции "Речной вокзал" Замоскворецкой линии;
  • выход № 1 станции "Домодедовская" Замоскворецкой линии;
  • выход № 3 станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии;
  • выход № 1 станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии;
  • выход № 1 станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии, а также выход № 4 МЦД-3 Электрозаводская;
  • выход № 2 станции "Киевская" Филевской линии;
  • выход № 2 станции "Курская" Кольцевой линии;
  • выход № 1 станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии;
  • выход № 1 станции "Медведково" Калужско-Рижской линии;
  • выход № 2 станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, а также выход № 6 одноименной станции МЦД-3;
  • выходы № 6–7 станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии;
  • выход № 1 станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии;
  • выход № 1 станции "Новогиреево" Калининской линии;
  • выход № 1 станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии;
  • выход № 1 станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии;
  • выходы № 3–4 станции "Площадь Гагарина" МЦК;
  • выход № 3 московского городского вокзала Зеленоград-Крюково;
  • выход № 1 московского городского вокзала Щербинка.

Фото: MAX/"Московская медицина"

Ракова отметила, что мобильные пункты позволяют пройти вакцинацию по пути на работу, учебу или домой, не посещая поликлинику. Перед прививкой каждый посетитель проходит медицинский осмотр.

Ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков сообщил, что в новом эпидсезоне Россию ждут две волны гриппа: первая – в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027 года. По его словам, грипп уже типирован и выявлен в северных регионах, то есть вирус присутствует в Северном полушарии.

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