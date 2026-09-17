Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

С 17 сентября москвичи могут сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Они расположены в пешей доступности от транспортных узлов и других мест с большим потоком людей. Пункты работают без выходных и предварительной записи. Перед вакцинацией посетителя осматривает врач, который проверяет наличие противопоказаний, после чего дает заключение о возможности сделать прививку и устные рекомендации.

Мобильные пункты размещены в разных округах столицы, в том числе в Зеленограде и ТиНАО. Они находятся возле железнодорожных и автовокзалов, торговых центров, туристических объектов и востребованных пересадочных узлов. Такие пункты открывают у станций уже 11-й год подряд.

В будни прививку можно сделать с 08:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, в воскресенье – с 09:00 до 16:00. С собой достаточно взять паспорт и полис ОМС при наличии. Вся процедура занимает около 10–15 минут.

Пункты работают у следующих станций:

выход № 2 станции "Речной вокзал" Замоскворецкой линии;

выход № 1 станции "Домодедовская" Замоскворецкой линии;

выход № 3 станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии;

выход № 1 станции "Молодежная" Арбатско-Покровской линии;

выход № 1 станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии, а также выход № 4 МЦД-3 Электрозаводская;

выход № 2 станции "Киевская" Филевской линии;

выход № 2 станции "Курская" Кольцевой линии;

выход № 1 станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии;

выход № 1 станции "Медведково" Калужско-Рижской линии;

выход № 2 станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии, а также выход № 6 одноименной станции МЦД-3;

выходы № 6–7 станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии;

выход № 1 станции "Планерная" Таганско-Краснопресненской линии;

выход № 1 станции "Новогиреево" Калининской линии;

выход № 1 станции "Пражская" Серпуховско-Тимирязевской линии;

выход № 1 станции "ЦСКА" Большой кольцевой линии;

выходы № 3–4 станции "Площадь Гагарина" МЦК;

выход № 3 московского городского вокзала Зеленоград-Крюково;

выход № 1 московского городского вокзала Щербинка.

Ракова отметила, что мобильные пункты позволяют пройти вакцинацию по пути на работу, учебу или домой, не посещая поликлинику. Перед прививкой каждый посетитель проходит медицинский осмотр.

Ранее врач-инфекционист и педиатр Евгений Тимаков сообщил, что в новом эпидсезоне Россию ждут две волны гриппа: первая – в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале – марте 2027 года. По его словам, грипп уже типирован и выявлен в северных регионах, то есть вирус присутствует в Северном полушарии.