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17 сентября, 10:18

Общество

Стартовал прием заявок на конкурс волонтерских команд "Доброе сердце столицы"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве стартовал прием заявок на ежегодный конкурс волонтерских команд "Доброе сердце столицы". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В конкурсе могут участвовать добровольческие сообщества школ, колледжей, вузов, некоммерческие организации, городские учреждения, компании и инициативные объединения москвичей. В этом году его главной темой станет "Волонтерство – культурный код москвича".

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова напомнила, что мероприятие пройдет уже в 12-й раз. Проводит его ресурсный центр "Мосволонтер". Участникам предстоит пройти 4 этапа, для них подготовили 7 номинаций.

Принять участие могут горожане в возрасте от 14 лет. При этом в одной команде может быть от 3 до 7 человек. Одной организации разрешается направить любое число заявок, включающих разные составы. Годом ранее было подано свыше 310 заявок.

Образовательные организации могут посоревноваться в номинациях "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж" и "Добрая команда. Вуз". Для представителей социально ориентированных НКО подготовили категорию "Добрая команда. СО НКО", для городских учреждений – "Добрая команда. Город", для компаний – "Добрая команда. Компания". Другие инициативные объединения могут подать заявку в категории "Добрая команда. Сообщество".

Первый отборочный этап "Код волонтерства" пройдет с 17 сентября по 19 октября. Все команды разместят в соцсети "ВКонтакте" рассказ о проделанной в этом году работе. Важно предоставить анализ достигнутых результатов и вдохновить этим других. Итоги первого этапа подведут 22 октября.

Второй этап "Мыслим" состоится 31 октября в очном формате. Это деловая игра "Создавай мир вокруг себя", где команды покажут свои волонтерские знания, навыки общения, совместно создавая условный "Доброград". Дальше смогут пройти не более 70% команд от всего числа участников в каждой номинации. Результаты станут известны 12 ноября.

Полуфинал "Влияем" пройдет 28 ноября в формате форума. Для участников подготовили квест с заданиями по 12 направлениям добровольчества. Они решат кейсы, поучаствуют в интеллектуальных соревнованиях и окажут волонтерскую помощь прямо на площадке. Будет и творческое испытание, в рамках которого команды обменяются своими практиками. Капитанов объединений ждет еще один конкурс на лидерские способности. Итоги подведут 4 декабря.

Заключительный этап "Действуем" состоится 12 декабря, его посвятят проектной деятельности. Партнеры конкурса предоставят командам реальные социальные кейсы, чтобы они продумали конкретные решения. Лучшие идеи будут реализованы. После завершения конкурса ресурсный центр "Мосволонтер" будет сопровождать победителей и помогать им развивать инициативы. Лидеры станут известны 16 декабря.

Всем участникам конкурса вручат сертификаты ресурсного центра "Мосволонтер". Для команд-финалистов предусмотрены и другие возможности: баллы при рассмотрении кандидатур на награждение знаком отличия правительства Москвы "Волонтер Москвы", командная фотосессия в студии и комплект сувенирной продукции. Победителям дадут возможность пройти стажировку в разных регионах страны, записать проморолик. Также они получат памятную статуэтку.

Ранее стало известно, что свыше 700 воспитанников социальных учреждений Москвы и нескольких областей примут участие в благотворительной акции "Чебумир-2026". Она состоится 20 сентября. Для подростков проведут интересные мероприятия.

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