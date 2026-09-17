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17 сентября, 12:07

Туризм

В Сочи пройдет ознакомительный тур для китайских блогеров и туроператоров

Фото: пресс-служба курорта "Красная Поляна"

С 22 по 29 сентября в Сочи пройдет ознакомительный тур для китайских блогеров и представителей туриндустрии. Организаторами выступают Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно с курортом "Роза Хутор", Группой "Мантера", курортом "Красная Поляна" и группой компаний "Аэродинамика".

Поездка в формате "горы + море" призвана показать разнообразие отдыха в Сочи и заложить основу для роста турпотока из Китая. В прибрежной части гости из КНР познакомятся с олимпийским наследием, посетят тематический парк развлечений "Сочи Парк" и музейный комплекс "Дача Сталина". В горном кластере запланировано участие в фестивале New Star Weekend на "Розе Хутор", прогулки к водопадам, хайкинг с хаски, посещение игорной зоны "Красная Поляна", парка альпак "Пача Мама", этнопарка "Моя Россия" и краснополянских бань. Участники также осмотрят отельную инфраструктуру курортов "Красная Поляна" и "Роза Хутор".

Отдельный блок программы посвящен зимним горнолыжным сервисам – прокатам и работе инструкторов. Это позволит китайским операторам оценить продукты для продвижения на рынке КНР.

"Сочи способен предложить китайскому туристу практически любой формат отдыха: море и горы, активный и семейный отдых, оздоровительные программы, гастрономию и развлечения. Благодаря объединению возможностей бизнеса мы можем предложить комплексный подход к организации отдыха", – сообщила генеральный директор компании "Мантера Тревел" Ирина Корчагина.

"Роза Хутор" и Группа "Мантера" уже разрабатывают для гостей из Китая пакетные предложения. Летние пакеты включают размещение в отелях на побережье и в горном кластере, экскурсии и активный отдых. Зимние – проживание на горных курортах, ски-пассы и занятия с инструкторами.

Заместитель генерального директора "Розы Хутор" по международным проектам Василий Афанасьев отметил, что зимой 2026 года число китайских гостей в Сочи увеличилось, но общий турпоток из Китая пока остается небольшим. По его словам, "Красная Поляна" малоизвестна в Китае даже в профессиональной горнолыжной среде, хотя посетившие курорт гости впечатлены зоной катания, природой и уровнем лавинной безопасности.

"Сегодня в Китае насчитывается 26 государственных курортов. Протяженность трасс крупнейшего из них составляет 70 километров. В Сочи суммарно доступно более 170 километров трасс. Близость Черного моря обеспечивает уникальный мягкий снег. Благодаря современной инфраструктуре и присутствию международных гостиничных брендов сочинские горные курорты могут стать для китайских гостей достойной альтернативой горнолыжным комплексам Японии или Европы", – прокомментировал Афанасьев.

Основным препятствием для роста турпотока, отмечают организаторы, является отсутствие прямых рейсов. Сейчас с зарубежными странами Сочи связывают рейсы 14 иностранных авиакомпаний, которые в прошлом году перевезли 446 тысяч пассажиров. В 2025 году аэропорт Сочи обслужил на международных линиях более 1,8 миллиона пассажиров, из которых свыше 350 тысяч – иностранцы. Благодаря развитию авиасообщения в 2025 году "Роза Хутор" и курорт "Красная Поляна" нарастили турпоток зарубежных гостей в 1,5–1,6 раза.

Организаторы ожидают, что визит китайских блогеров и туроператоров повысит интерес к горнолыжным курортам Сочи и будет способствовать росту въездного турпотока в регион.

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